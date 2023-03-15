محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، فى تصريح اليوم الأربعاء، ضرورة العمل الجاد والمتابعة المستمرة لتوفير كافة السلع الغذائية الضرورية والرمضانية واللحوم والأسماك والدواجن، ووجه ضرورة تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية وفقا لخطة قطاع التموين لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز خلال الشهر الكريم.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير إسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات اليومية للمواطنين، ومتابعة: "معارض أهلا رمضان" التى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم.

ووجه بضرورة تكثيف الحملات المشتركة من الصحة والتموين والطب البيطرى، ومباحث التموين، ومتابعة تنفيذ حملات المرور من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الدقهلية على الأسواق والمحلات والمخازن لمتابعة الانضباط بالأسواق لحماية المستهلك من الاستغلال والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووجه المحافظ لقيام رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية، واستمرار الحملات اليومية للنظافة، ورفع القمامة بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، موجها لأهمية التنسيق فيما بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة الوحدات المحلية لتكثيف الحملات المرورية لضمان إلتزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقى التاكسى للالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب، وقيام رؤساء الوحدات المحلية للتنسيق مع قطاع الصحة لرفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أيه حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، ورفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق "المياه - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز" وأن يستمر العمل بكافه قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أية أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها على غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورا عملا على راحة المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.