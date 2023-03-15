مختار يؤكد دعم العملية التعليمية وتوفير التدريب لتطوير أداء المعلمين

وأكد المحافظ - خلال لقائه اليوم الأربعاء بالمعلمين المقبولين فى مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم من أبناء الدقهلية خلال فترة تدريبهم قبل مباشرة مهام عملهم فى المدارس وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية - أن المعلم هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال والنشء وغرس القيم والأخلاق الحميدة بداخلهم مشيرًا إلى أن المعلم يقع على عاتقه المسئولية الأولى فى بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للتلاميذ والطلاب على تحصيل العلم والمعرفة.
كما أكد "مختار" أن الأمم والشعوب لا تبنى إلا بالتعليم ولا تعليم بدون معلم ولا معلم بدون علم وقيم وأخلاق وأمانة فى تأدية مهام عمله، فبدون المعلم لن يكون لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء فى شتى المجالات، وثمن المحافظ دور وزارة التربية والتعليم على دعم العملية التعليمية وتوفير التدريب اللازم لتطوير أداء المعلمين.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المعلمين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم بالدقهلية 1511 معلما ومعلمة رياض أطفال ومعلم صفوف أولى، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب المعلمين لمدة 4 أيام بمعرفة مديرية التربية التعليم خلال الفترة من 13 مارس حتى 16 مارس، وأنه فور الانتهاء من هذا التدريب سيتم عقد دورة تدريبية مشتركة مع سلاح الدفاع الشعبى والعسكرى التابع لوزارة الدفاع لمدة 15 يوما.
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