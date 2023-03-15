مدبولى يتابع مستجدات العمل بمشروع المتحف المصرى الكبير

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واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصرى وجميع المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، بما يجعل هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة فى العالم، وبما يتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار على مستوى العالم، وباعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية بأسرها.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد متابعة عدة موضوعات تتعلق بالموقف التنفيذى والتشغيلى لمشروع المتحف المصرى الكبير، وتطورات الأعمال به، خاصة ما يتعلق بالمرافق والخدمات، وذلك من حيث الأعمال المنتهية والجارى الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ حيث تشمل الأعمال المنتهية بنسبة 100% مبنى المتحف، والبهو العظيم والدرج العظيم، وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة، ومتحف الطفل وقاعة عرض HoloLens بالدور الأول والثانى، إضافة للمبانى الأمنية والخدمية، وكذا مناطق انتظار السيارات بطاقة استيعابية 1400 سيارة، فضلا عن الانتهاء من الخدمات التشغيلية الإلكترونية، وأنظمة التذاكر، والتأمين والمراقبة.
بينما تشمل الأعمال الجارى تنفيذها تجهيزات العرض المتحفى لقاعات العرض الرئيسية، وتجهيزات العرض المتحفى لمتحف مراكب الملك خوفو.
وقال المتحدث الرسمى: تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى تنظيم 24 فعالية فى الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 وحتى الآن، كما يجرى حاليا الاعداد لتنظيم فعاليات أخرى حتى نهاية مارس الجارى، بحيث تتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية ومعارض ومؤتمرات.
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