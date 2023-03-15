التموين: 75 جنيها زيادة إضافية لدعم مزارعى البنجر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتفاق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى مع هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصرى والنائب على أحمد على عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر على توجية كافة أوجه الدعم للمزارعين، ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر.





وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم أنه تم الاتفاق على زيادة أخرى قدرها 75 جنيها لكل طن مورد، بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة "التبكير/ الحلاوة/النظافة" والمتفق عليها سابقا. وذكرت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم لمزارعى مصر.

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