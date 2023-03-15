الرئيس التنفيذى لمايو كلينيك أبو ظبى: طفرة هائلة لمصر بقطاع الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى انعقاد ورشة العمل بحضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة الدكتور ناصر العياشى، الرئيس التنفيذى لمايو كلينيك أبو ظبى عبر تقنية الزووم، والدكتور أحمد عماد الدين الحملاوى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة صلات السعودية، والدكتور مازن عطية، المدير الطبى لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه شارك فى الورشة أيضا الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وكافة قيادات الهيئة من السادة مستشارى رئيس الهيئة، ومدراء الإدارات المركزية والعامة، ومدراء إدارات الرعاية الثانوية والثالثية، ومدراء الأفرع وكافة المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت الهيئة، أن الورشة استهدفت استعراض مؤشرات التشغيل بالمستشفيات، وعرض دراسات الحالة، وتبادل الخبرات بين هيئة الرعاية ومستشفيات مايو كلينك أبو ظبى، والتى شارك منها عبر الزووم الدكتور ناصر العياشى، الرئيس التنفيذى لمايو كلينيك، إضافة إلى تناقل الخبرات بين هيئة الرعاية ومجموعة ألاميدا، والتى شارك منها الدكتور مازن عطية، المدير الطبى للمجموعة، فضلا عن عقد ورشة عمل فرعية حول تعظيم الإيرادات، والتى شارك فيها الدكتور أحمد الحملاوى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة صلات السعودية، والرائدة فى مجال إدارة دورة الإيرادات.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، خلال مشاركته بورشة العمل، إلى أن هيئة الرعاية الصحية نجحت خلال الثلاث سنوات الأخيرة فى إعادة صياغة المشهد الصحى المصرى، لافتا إلى أنها أصبحت أمل للمصريين فى توفير خدمات ورعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، مؤكدا أنه لا بد التمسك بهذا الأمل، والتغلب على كافة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليا، والتى فرضت العمل بحلول مبتكرة لترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد، والتكاتف مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، وأيضا تنمية السياحة العلاجية كأحد الموارد الإقتصادية الهامة.

وأكد السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل نجحت فى استعادة ثقة المواطنين فى الخدمات الصحية الحكومية، مبرهنا على ذلك بأن استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة تغيرت بشكل جذرى بمحافظات تطبيق المنظومة من 21% إلى 74% خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تطبيقها، ومؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تقدم أكبر فى مجال طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية للوصول إلى المعايير العالمية.

وأكد، أهمية النجاح الذى تحقق فى منظومة طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، مؤكدا ضرورة البناء على هذا النجاح لنظام رعاية صحية قوى وفعال ومرن ومستدام، وتابع: أن إدارة وترشيد استخدام الدواء أحد الركائز الأساسية لتحسين وتطوير الأداء وتحقيق التميز التشغيلى فى منظومة الرعاية الصحية، كما أشار إلى أهمية التحول الرقمى، وانعكاساته الإيجابية على تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويسر.

ولفت السبكى، إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة بشكل أكبر على رضاء المنتفعين والاستماع الدائم لمقترحاتهم حول تطوير الخدمة لتلبية توقعاتهم وطموحاتهم واحتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية وضمان جودة أدائها، كما أكد على أهمية العمل على مشاركة العاملين فى وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة والاهتمام بمقترحاتهم حول الارتقاء بالخدمة، والدعم المعنوى لتعزيز انتمائهم وولائهم للعمل، بالإضافة إلى الإطلاع على كل ما هو جديد والانفتاح على العالم فى مجال الرعاية الصحية، وترسيخ مبدأ التعليم والابتكار فى العمل الطبى، لتحقيق التميز فى تقديم خدمات الرعاية الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية.

وثمن السبكى، دور وجهود الجهات والمؤسسات المعنية بالرعاية الصحية من القطاع الخاص بمصر والدول العربية للمشاركة بورشة عمل القيادات والمستشارين والمديرين التنفيذيين لهيئة الرعاية الصحية وإدارتها وفروعها ومستشفياتها، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من المعارف والتجارب الناجحة لتحقيق التميز التشغيلى فى الرعاية الصحية، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى نجاحات مشروع التأمين الصحى الشامل منذ بدايته، وفى بناء مستقبل صحة مصر بالجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ناصر العياشى، الرئيس التنفيذى لمايو كلينيك أبو ظبى، خلال ورشة العمل، عن سعادته لتبادل الخبرات مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة هائلة فى قطاع الرعاية الصحية والإصلاح الصحى الشامل تستحق الإشادة، كما أشاد الدكتور أحمد الحملاوى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة صلات السعودية، بدور هيئة الرعاية الصحية فى تطوير الرعاية الصحية بمصر، قائلا: ولأول مرة القطاع الصحى المصرى ينتهج فلسفة التشغيل الاقتصادى للمنشآت الصحية، كما أكد الدكتور مازن عطية، المدير الطبى لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، عن الفخر بكل ما أحدثته هيئة الرعاية من تطوير لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، مؤكدا الاستعداد الكامل للمجموعة للتعاون من أجل تكامل الأدوار.

وتابع الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية: مؤكدا أهمية تبادل وتناقل الخبرات لتحقيق التميز التشغيلى، كما أكد أهمية مشاركة جميع العاملين فى المنشآت الصحية، وتغيير ثقافتهم ليكونوا جزء أساسى فى عملية تقديم الخدمة الصحية، لافتا إلى أن يعتمد هذا على تطبيق معايير جودة الخدمات والرعاية الصحية، والقيادة، ورضاء المنتفعين، وتعظيم الموارد، ومشيرا إلى دور وأهمية إدارة البيانات لاستخدامها فى دعم واتخاذ القرار، وكذلك إلى أهمية العنصر البشرى المدرب والمؤهل فى تحقيق التميز التشغيلى.

ولفت التلوانى، إلى أن ورشة العمل تضمنت مناقشات مفتوحة بين جميع المشاركين، حول معايير التميز التشغيلى الإكلينيكى، وكيفية تحسين مخرجات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الأداء، والكفاءة المالية، وتعظيم الموارد الذاتية، وتقليل الهدر، وإدارة دورة الإيرادات، ودور تخطيط العمالة فى تحقيق التميز التشغيلى.