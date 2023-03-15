الحكومة: إجراءات مهمة ساهمت في نمو حركة السياحة إلى 11.7 مليون سائح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 07:26 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، قائلا إن هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المهمة التي تبنتها الحكومة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي نعمل فيه على تنفيذ مجموعة أخرى من الإجراءات للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.

وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة والآثار إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2022، بلغ 11.7 مليون سائح، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح؛ قائلا: حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين شهدت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة، مستعرضا في هذا الإطار تسهيلات الحصول على التأشيرات السياحية.