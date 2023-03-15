محافظ الغربية: معرض «أيادى» فرصة جيدة للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء، معرض "أيادى"، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وبتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الأساسية للأسرة المصرية بأسعار مخفضة وجودة عالية.





وتفقد محافظ الغربية - وفقا لبيان - أقسام المعرض والذى شارك فيه "طلاب الجامعة التكنولوجية بسمنود، منصة أيادى مصر، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعليم الصناعى والزراعى، نادى الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة، جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى مبادرة مشغلى". وأوضح "رحمى" أن المعرض يشارك فيه عارضون من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، وذلك ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين. وأشاد المحافظ بجودة وتنوع المعروضات، موجها بتنظيم اجتماع يضم كافة العارضين لبحث آليات دعمهم.

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