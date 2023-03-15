عاجل- أجواء غير مستقرة.. الأرصاد تحذر من طقس 6 أيام (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن أنه يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأترية أحيانا، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.