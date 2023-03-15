جدة - نرمين السيد - أسفرت قرعة الحج العلنية بين المتقدمين لأداء فريضة الحج 2023 والتى أجرتها مديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، إلكترونيا "بالكمبيوتر" عن فوز 186 شخصا، من بينهم 6 من كبار السن، بخلاف 93 تم اختيارهم فى احتياطى السفر.





وجرت وقائع القرعة التى تمت فى مقر مديرية الأمن، بحضور اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية. ووجه مدير أمن سوهاج، التهنئة للحضور بمناسبة إجراءات القرعة، وقال إنه سيتم تسليم أسماء الفائزين إلى المراكز والأقسام الشرطية التابعين لها للبدء فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر للحج، مؤكدًا أن إجراءات القرعة نالت استحسان الحاضرين لما حظيت به من شفافية وعلانية وسط فرحة غامرة للفائزين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز 186 مواطنا بقرعة الحج العلنية بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.