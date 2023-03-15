عاجل- رئيس الأركان يشهد بيانا عمليا لإحدى وحدات الدفاع الجوى

بدأ البيان بكلمة الفريق محمد حجازى، قائد قوات الدفاع الجوى، أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوى على الاستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية، بما يمكنهم من تحقيق المهام كافة التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن .
أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان لكافة التخصصات والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية.
وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لعناصر الدفاع الجوى، مشيدًا بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان.
كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ المهام التى توكل إليهم، حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.
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