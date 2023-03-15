محافظ بورسعيد يتفقد مشروع استاد المصرى الجديد

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واستمع المحافظ من مهندسى المشروع، حجم الأعمال الجارية، حيث بدأت أعمال هدم الاستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، كما استغرق هدم استاد نادى بورسعيد الرياضى 20 يومًا، وبدأت أعمال الحفر يوم 7 مارس الجارى، والتى تستهدف 48 ألف متر مربع جرى انتهاء 9000 متر مربع، بينما تستغرق الأعمال الخرسانية 8 أشهر، و10 أشهر التشطيبات، والتجهيزات والمشروع بالكامل تستمر حتى 18 شهرا.
ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم.
وتابع: " نشهد يوما تاريخيا والمصرى سيلعب فى استاده قريبا خلال قرابة عام وسيستقبل اللاعبين والجماهير، والمحافظة ساهمت بأكثر من 250 مليون من الجهاز التنفيذى ليكون على أعلى مستوى وأشكر نواب بورسعيد وكل الأجهزة التنفيذية والشعبية التى تعمل لخدمة مشروع الحلم".
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