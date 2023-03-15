غدا.. التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات وتفتتح معرض «ديارنا عربية»

جدة - نرمين السيد - تعلن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، فى مؤتمر صحفى، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية.



جدة - نرمين السيد - تعلن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، فى مؤتمر صحفى، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية. كما تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والمسؤولين معرض "ديارنا عربية" بمول العرب فى منطقة السادس من أكتوبر مساء غد.

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