جدة - نرمين السيد - تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، توفير السلع الغذائية وغير الغذائية والمعمرة، بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة، فى محافظة شمال سيناء؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، جهود وزارة الداخلية، التى أطلقت قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالينا وذلك بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، وإقامة معرض على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية والمعمرة والسجاد والمفروشات، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أمان» فى شمال سيناء.. سلع متنوعة توفرها «الداخلية» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.