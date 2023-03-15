مالطا: علاقات مصر المتميزة فى إفريقيا تؤهلها لتكون محطة انطلاق لاستثماراتنا

وأشاد كوتاجار - خلال زيارة وفد رفيع المستوى من جمهورية مالطا للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون بين الجانبين - بالتطور الذى يشهده الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى خطط الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، موضحا أن أهم الصادرات المصرية لمالطا تتمثل فى الخضروات والفاكهة والحديد ومواد البناء، فيما تتمثل أهم الواردات من مالطا إلى مصر فى المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل.
وضم الوفد كلا من: سفير جمهورية مالطا بالقاهرة روبرتو بيس، ونائبة رئيس البعثة والقنصل فى سفارة مالطا ليندا نافورى، ومنسق السياسات بوزارة التجارة الخارجية ريان سكيبراس.
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