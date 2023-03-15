مدبولى يشهد توقيع عقدى التزام لمشروعين فى ميناءى السخنة والدخيلة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقدى التزام لمشروعى (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وإريك إيب، رئيس شركة "هاتشسون" العالمية.





شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقدى التزام لمشروعى (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وإريك إيب، رئيس شركة "هاتشسون" العالمية.

ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثانى بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC).

ووقع عقد المشروع الأول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من كليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا"، ولوران مارتنز، نائب رئيس "CMA" القابضة، وزاوو فينجين، العضو المنتدب لـ "كوسكو".

بينما وقع عقد المشروع الثانى كل من اللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكل من كليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا"، ورومان سيمون "MSC".

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار عملية بناء القدرة الوطنية فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن المشغل العالمى "هاتشيسون" يعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات فى العالم ويتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة والريادة كمستثمر ومطور ومشغل عالمى، إضافة إلى أنه أول مشغل محطات حاويات يحقق إنتاجية عالمية تراكمية تبلغ 1.3 مليار حاوية مكافئة، بجانب أنه يتوج كأفضل مشغل لمحطة الحاويات العالمية ويدير محطات فى 52 ميناء فى 26 دولة، أى حوالى 11% من حجم تجارة البضائع بالحاويات العالمية طبقا لإحصائيات 2020؛ حيث بلغ حجم تداوله 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020.

كما أن الخط الملاحى "MSC" يعد أكبر خط شحن حاويات فى العالم بواقع 721 سفينة وبسعة إجمالية 4.7 مليون حاوية مكافئة، فيما يعتبر الخط الملاحى CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات فى العالم بواقع 584 سفينة بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة، بحجم تداول يبلغ 22 مليون حاوية مكافئة فى عام 2021 من خلال 250 خدمة منتظمة على مستوى العالم، فضلا عن أن الخط الملاحى "Cosco" هو رابع أكبر خط شحن حاويات فى العالم بواقع 479 سفينة وبسعة إجمالية 2.94 مليون حاوية مكافئة.