في أقل من48 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 03:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ (12) مارس الجارى من مدير أعمال اللاعب محمد صلاح بلكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) وأن الواقعة إرتُكبت بتاريخ (2) مارس الجارى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وإرتكاب الواقعة.. وتم ضبط كافة المسروقات (عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر).

بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.