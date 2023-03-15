مصرع عنصر إجرامى بتشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة عقب تبادل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 03:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بقيام شخص بإختطاف نجله ، وتلقيه إتصال هاتفى منه وأبلغه بإحتجاز نجله لديه لحين سداد مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، وفـى وقتٍ لاحق تبين تواجد المجنى عليه بمستشفى كائنة بنطاق مديرية أمن الشرقية (مُصاب برش خرطوش وكدمات وسحجات متفرقة) ، وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص وآخرين بإحتجازه بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية ، وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطلاق أحدهم عيار نارى تجاهه من "بندقية خرطوش" ثم أطلقوا سراحه ، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهم .

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص - مقيمين بنطاق مديريتى أمن "الإسماعيلية والقليوبية" - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع مديريتى أمن (القليوبية ، الإسماعيلية) أمكن ضبط ( 6 متهمين بنطاق مديريتى أمن الإسماعيلية القليوبية ) ، وبحوزتهم ( 7 بنادق آلية - طبنجة - فرد محلى – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيدرو) وبإستهداف المتهم الأخير بمكان تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه ، وعُثر بجواره على ( بندقية آلية - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين) ، وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة قيامهم بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى نظير شراء مواد مخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) "أمكن ضبطه" وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) إلا أن الأخير إستولى على المبلغ المالى ولم يقم بتسليم المجنى عليه المواد المخدرة على إثر ذلك قاموا بإختطاف المجنى عليه وإحتجازه بالأرض الزراعية المُشار إليها والتعدى عليه وإحداث إصابته لإسترداد المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.