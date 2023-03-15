من خلال القرعة الإلكترونية.. فوز 36 شخصًا في قرعة الحج بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 02:24 مساءً - أعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن فوز عدد 36 شخصًا في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة،حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح ابو زيد مدير امن شمال سيناء.





وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أنه تم مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، مقدما تهنئته لجميع الفائزين ، والتمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.





وأضاف اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء ، أن اجمالى عدد المتقدمين بطلبات لاداء فريضة الحج هذا العام بلغ 416 شخصًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة ، وفاز منهم 34 شخصًا بصفة اساسية ، علاوة على شخصين من كبار السن، وعدد 18 آخرين بصفة احتياطية.





وأشار مدير الأمن، إلي أن الفائزين موزعين على مختلف أقسام ومراكز المحافظة بواقع 5 أشخاص من قسم أول العريش ، 10 أشخاص من قسم ثان العريش ، 5 أشخاص من قسم شرطة ثالث العريش وشخص من قسم شرطة رابع العريش، 5 اشخاص من قسم بئر العبد ،شخصين من قسم شرطة الشيخ زويد ، 4 أشخاص من قسم رمانة، شخصين من أقسام رفح و الحسنة والقسيمة ونخل، وذلك بخلاف شخصين من كبار السن ، علاوة على اختيار عدد 18 شخصًا آخرين بصفة احتياطية ليحلوا محل من يعتذر أو من لم يتمكن من السفر لأي ظروف طارئة

أجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي بمقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش.

وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، ومساعدو مدير الأمن ومسؤولو الشئون المالية والإدارية، الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، الدكتور محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء