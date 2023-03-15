”القوى العاملة” :حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل .. وندوة بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 02:23 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على ارض المحافظة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها ، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأه إقتصاديا للفتيات وشباب الخريجين للمتدربين .. يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتفعيل أدواتها بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،و بالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاج والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل .

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره ، انه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامجها في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، قامت المديرية من خلال ( وحدة العمالة غير المنتظمة ) بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفه بمدينة الخارجة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها المديرية للمسجلين بها ، مع استكمال تنقيح وتوسيع تلك القاعدة لتشمل عدد كافة العمالة غير المنتظمة الموجودة في انحاء المحافظة .

ونوه مدير المديرية إلى ان المديرية تستكمل دورها التوعوى للفتيات خريجات برامج التدريب المهنى التى تنفذها المديرية على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، باعتبارهم شركاء التنمية وقواعدها الراسية ، حيث نظمت المديرية ندوة تثقيفية في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأه إقتصادياً للفتيات وشباب الخريجين المتدربين على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المحلية لقرى جورمشين ٧ بمركز ومدينة باريس ، ومؤكداً أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية التى يتم تنفيذها من خلال التقديم في مراكز التدريب او إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .