”القوى العاملة” : زيارة ميدانية للقاعدة البحرية ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 02:23 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة أن مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد نظمت زيارة ميدانية للقاعدة البحرية ببورسعيد تحت إشراف وتنسيق ادارة العلاقات العامة ، و بحضور 40 من العاملين بالمديرية ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بهدف تنمية الروح القومية وتعزيز المفاهيم الوطنية التى تؤكد على تاريخ الدولة المصرية العظيم وأبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة ، ومنها القوات البحرية ودورها فى المهام التى توكل إليهم من أجل تأمين الحدود الشرقية للوطن وسلامة أراضيه وسواحله.

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء ، انها تلقت تقريراً من مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، نوه فيه إلى انه تم تنظيم زيارة ميدانية لقاعدة بورسعيد البحرية استقبلهم خلالها اللواء بحري أركان حرب سامر ندا ، والعقيد وليد البدويهي، والعقيد عمرو صلاح ، والعقيد محمد ، وتم عرض فيلم تسجيلي بالقاعة الكبرى عن معالم القاعدة البحرية ومنشآتها والوحدات البحرية و التوجه للرصيف البحرى ، ثم الصعود للفرقاطة س ج م شباب مصر والتعرف على اجزائها وعرض شرح كامل عن عملها وعن الجهود المبذولة من القوات البحرية فى المهام التى توكل إليهم من أجل تأمين الحدود الشرقية للوطن وسلامة أراضيه وسواحله ، و تأمين المصالح الاقتصادية بالبحر مثل حقل زهر ، وتأمين قوافل قناة السويس ومكافحة التهريب بأنواعه ، والقضاء علي الإرهاب في شمال سيناء .

واضاف مدير المديرية ، انه تم خلال الزيارة الرد على التساؤلات حول عيد القوات البحرية ودورها التاريخي فى إغراق المدمرة إيلات، حيث كانت محافظة بورسعيد هى مسرح هذه العملية التاريخية والتى تعد أسطورة من أساطير المجد التى سطرتها القوات البحرية المصرية بكافة فروعها فى معارك الشرف والنضال على مدار التاريخ ، كما أناب مديرالمديرية ، مدير الإدارة المالية لتسليم درع المديرية إلى اللواء بحري أركان حرب سامر ندا تعبيراً عن شكر وتقدير المديرية واعضاء وفد الزيارة لقيادات قاعدة بورسعيد البحرية ورجالها البواسل المخلصين ، وفى ختام الزيارة تم التقاط بعض الصور التذكارية .