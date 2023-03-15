مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يهنئ المدير التنفيذي لحصوله على جائزة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 02:23 مساءً - مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يتقدم بالشكر لفخامة "رئيس الجمهورية" ولدولة "رئيس مجلس الوزراء" لاهتمامهم بالجهاز الإداري للدولة وتسليط الضوء على المتميزين والمبدعين منه

مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يتقدم بالشكر لـ "وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية" لجهودها وفريق عمل الجائزة خلال عام كامل لتقييم المتقدمين للجائزة .. ولتصبح محل اهتمام عربي وإقليمي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الوصول لجهاز إداري كفء وفعال أحد أهداف الجمهورية الجديدة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمصر 2030

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، لحصوله على جائزة القيادات المتميزة، بجائزة مصر للتميز الحكومي، فئة رئيس قطاع، المركز الثاني.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى تسلُم الدكتور أمير التلواني، الجائزة خلال حفل توزيع جوائز "مصر للتميز الحكومي" في دورته الثالثة، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وسفراء عدد من الدول، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتقدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، لاهتمامهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسليط الضوء على المتميزين والمبدعين منه.

كما تقدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهودها، وفريق عمل الجائزة خلال عام كامل لتقييم المتقدمين والملتحقين بالجائزة، ولتصبح محل اهتمام عربي وإقليمي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تهدف إلى تشجيع ونشر روح التنافس والتميز بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المؤسسات الحكومية، من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في أداء الخدمات، للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال كأحد أهداف مصر في الجمهورية الجديدة.

وأكد السبكي، أن ثقافة التميز والإبداع هي أساس العمل داخل إدارات وفروع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطن المصري، وتحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، لافتًا أن الإصلاح الإداري هو أحد الركائز الأساسية للإصلاح الشامل، ونجاحه، واستدامته.

جدير بالذكر، إلى أن الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، قد شغِّل هذا المنصب ابتداءً من عام 2019 وحتى تاريخه، كما شغِّل التلواني عدة مناصب في القطاع الصحي، أبرزها مديرًا لمشروع التأمين الصحي الشامل في الفترة ما بين عامي 2018 و 2019، كما عمل مديرًا عامًا للمكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ومديرًا لبرنامج تحسين جودة الخدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان الممول من وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا في الفترة من مارس وحتى ديسمبر عام 2019، كما عمل رئيسًا لوحدة التقييم والمتابعة في الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر عام 2018.

كما حصل الدكتور أمير التلواني، على بكالوريوس الطب في الأمراض الباطنية والجراحة عام 2008، بالإضافة إلى حصوله على الدبلوم المهني في إدارة جودة الرعاية الصحية عام 2012، وماجستير في الأشعة التشخيصية عام 2017، إلى جانب حصوله أيضًا عام 2017 على درجة الزمالة المصرية في إدارة المنشآت الصحية، كما أنه حاليًا ملتحق ببرنامج ماجستير إدارة العمليات الإكلينكية بكلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.