الأوقاف تطرح 1000 وظيفة لعامل مسجد (رابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء أن بوابة الوظائف الحكومية هى الجهة الوحيدة التى يتم التقدم من خلالها، وعلى من يرغب فى التقدم بهذه المسابقة زيارة الرابط التالى:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=nrNFfWGkPuY6ANnpbiZORQ==
وأضافت الأوقاف أن شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد (تعاقد) بجميع محافظات الجمهورية، تشمل ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما، ويكون مستوى المؤهل أقل من المتوسط، ومؤهل أقل من متوسط "إعدادية عامة"، ومؤهل أقل من المتوسط "إعدادية أزهرية".
وتابعت بأن التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم وحتى 30 مارس الجارى، لافتة إلى أنه وفقا للإعلان السابق فيجرى الانتهاء من تدقيق بيانات المرشحين للتعيين، وقريبا سيتم الإعلان عن أسماء الناجحين فى المسابقة.
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