برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة...إعلان نتائج بطولة الكانوي الكياك للجامعات والمعاهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 01:26 مساءً - برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكانوي الكياك برحاب نادي جامعة القاهرة للتجديف، بمشاركة ٧٥ طالبًا وطالبة من ٦ جامعات (القاهرة - حلوان - عين شمس - الإسكندرية - اليابانية - التعليم العالي).

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: جامعة حلوان.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وك/ بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود.ياسر مبروك، مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، وأ/ محمد عبد السلام، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد سليمان، مدير نادي جامعة القاهرة للتجديف.