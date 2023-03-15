”القوى العاملة” : لجنة لوضع مناهج وبرامج تدريب في مجال السلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 01:26 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن انعقاد لجنة لوضع مناهج وبرامج التدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتحديد شروط ونوعيات المحاضرين والمتدربين ، برئاسة الدكتورة سهير الليثى رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (50 ) لسنة 2023 ، وذلك بديوان عام الوزارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وحرصه على بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز وجود بيئة عمل آمنة وحفاظا على توافر السلامة والصحة المهنية وتأمين جميع مقومات الانتاج داخل المنشآت .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء ، انها تلقت تقريراً من الدكتورة سهير الليثى رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة رئيس اللجنة ، أنه تم تنظيم الاجتماع الأول للجنة بديوان عام الوزارة وذلك لبحث سبل تطوير وتحديث المحتوى العلمى للبرامج التدريبية المقدمة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، بالإضافة الى شروط ومعاير للمحاضرين والمدربين فى هذا المجال ... حضر الاجتماع من الوزارة الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير ، والكيميائى محمد منتصر مدير عام ادارة التفتيش التوجهى للسلامة ، والكيميائية رجاء حسين باحث بالادارة المركزية للسلامة ، و من المركز القوى لدراسات السلامة المهندس خالد الجويلى رئيس الادارة المركزية للتدريب ، والمهندسة منى فوزى الادارة المركزية للبحوث ، وعن المؤسسة الثقافية العمالية مسعد جمعة ، وعن اتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال عبد المنعم ، والمهندسة سارة محمد فتحى ، وعن اتحاد الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومى .

وأضافت رئيس اللجنة ، أن تم التأكيد خلال اللقاء من جميع المشاركين على أهمية أن تواكب البرامج التدريبية التطور العلمى والتكنولوجي المتسارع فى المجالات الصناعية المختلفة واهمية الوصول من خلال هذه البرامج على مسئول سلامة وصحة مهنية مؤهل ، وعلى مستوى متميز يمكنه من تحمل مسئولية السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على اختلاف انشطتها وطبيعتها