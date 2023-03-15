وزارة التخطيط تبدأ العمل رسميا من مقرها بالعاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، مرحلة الانتقال الكلى لعدد من الوحدات والإدارات المركزية لمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليبدأ العمل رسميا من المقر الجديد اليوم.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انتقال حوالى 14 وحدة وإدارة مركزية من قطاعات الوزارة للعمل رسميا من مقر الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء.



وأوضحت السعيد أن مقر الوزارة بالحى الحكومى يضم كل التجهيزات لبدء العمل وسيره بشكل طبيعى، موضحة أن الفترة السابقة شهدت جهدا كبيرا من القائمين على توفير كل التجهيزات الفنية والأمنية لاستقبال العاملين المنتقلين.



وأضافت السعيد أن الانتقال يتم تدريجيا خلال الفترة من 15 مارس وحتى 1 من أبريل المقبل، وذلك كون الوزارة إحدى وزارات المرحلة الأولى المنتقلة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.



يشار إلى أن الإدارات والوحدات التى بدأت بالانتقال اليوم ضمت الإدارة العامة للشئون القانونية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، مشروع جائزة مصر للتميز الحكومى، وحدة التنمية المستدامة، وحدة تكافؤ الفرص، وحدة النمذجة والتنبؤات، وحدة متابعة البرامج والأداء، وحدة سياسات سوق العمل، مشروع رواد 2030، وحدة حقوق الإنسان، وحدة الاستثمار وإدارة الأصول، الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى مع متابعة العمل فى المقر الحالى، مشروع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.



وحول وسائل الانتقال والمواصلات، فقد وفرت الوزارة وسائل لنقل العاملين بصفة مؤقتة إلى مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك حرصا منها على موظفيها فى بداية انتقالهم.