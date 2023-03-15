جدة - نرمين السيد - وأوضح ميرى، خلال زيارته موقع دوت الخليج، ولقائه بأسرة التحرير، ضمن سلسلة جولاته على الصحف والمواقع الإخبارية لعرض برنامجه الانتخابى ورؤيته الطموح للعمل النقابى، والرد على تساؤلات واستفسارات الزملاء، استعدادا لانتخابات نقابة الصحفيين المقررة يوم الجمعة المقبل، أن هناك بعض الأشخاص تنشر شائعات مغلوطة نقلا عنه تفيد بإلغاء البدل.
وأشار خالد ميرى، أنه سعى جاهدا خلال السنوات الماضية إلى عودة هيبة الصحفيين مرة أخرى، ونجح فى الحصول على زيادة 600 جنيه على بدل التكنولوجيا والتدريب، وأنه ما زال يسعى لحصول الزملاء فى المؤسسات القومية والخاصة على حقوقهم من مؤسساتهم الصحفية، موضحا أن مهنة الصحافة تعانى حاليا من الكثير من الأزمات خاصة أزمة إصدار الصحف الورقية ومواجهتهم أزمات ارتفاع أسعار الطباعة والورق والألوان، وغيرها من الأزمات الأخرى.
وأوضح ميرى، أن برنامجه يتضمن حزمة متنوعة ومتكاملة من المبادرات والخدمات للمهنة وللزملاء تم التنسيق بشأنها والحصول عليها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أبرزها مشروع العلاج والتكافل والتأمينات، بالإضافة إلى حرصه على زيادة بدل المعاشات وإعانة البطالة ومشروع مدينة الصحفيين، وغيرها من الخدمات التى تقدمها النقابة للصحفيين وأسرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال زيارته دوت الخليج.. خالد ميرى: لا مساس بـ«بدل الصحفيين» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.