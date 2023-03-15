سفارة إسبانيا تدعم أول معسكر لرابطة الدورى الإسبانى فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأكدت السفارة فى بيان لها أن رابطة الليجا، أحد أعرق بطولات كرة القدم فى العالم، ووكالة إدارة الرياضة المصرية الشهيرة SIXYARDS، ستوفران فرصة رياضية ممتازة للشباب المصريين عشاق كرة القدم.

وبهذه المناسبة، أعرب سفير إسبانيا، ألبارو إيرانثو عن سعادته بهذه المبادرة قائلاً "الكرة ليست مجرد رياضة، إنها لغة تواصل بين البشر، والثقافات والأمم.

وأكدت سفارة إسبانيا فى مصر التزامها بدعم مبادرات لتنشيط التبادل الثقافى والتفاهم المتبادل بين شعبينا، ولكم يسعدنا تقديم دعمنا لرابطة الدورى الإسبانى ووكالة SIXYARDS لإقامة هذع المعسكر الكروى الرائع فى مصر".

ومن المقرر إقامة المعسكر خلال الفترة بين 21 إلى 26 أبريل فى مجمع مكادى باى السياحى فى الغردقة، وسيكون متاحاً للفتيان فى المرحلة العمرية من 9 سنوات إلى 17، وسيشارك به مجموعة من المدربين المصريين بالإضافة إلى اثنين من مدربى الليجا سيحضرون من إسبانيا، وفى ختام المعسكر، سيجرى اختيار 5 من المشاركين من قبل الفريق الفنى للمعسكر لزيارة مركز LaLiga الجديد فى مدريد، فى يوليو، حيث سيستمتعون بأسبوع من التدريب على أعلى مستوى مع لاعبين من جميع أنحاء العالم، ضمن أنشطة أخرى فى إسبانيا.

من جانبه أبرز ممثل الليجا فى مصر، راؤول أوستالى، أهمية المعسكر لتطوير المواهب الكروية فى مصر، وقال "مصر تتمتع بتراث كروى ثرى، ويسعدنا المشاركة فى نمو هذه الرياضة فى مصر، ومن ثم يعد المعسكر فرصة ممتازة لكى يطور اللاعبون مهاراتهم ويتعلموا من بعض أفضل المدربين فى العالم، نعتقد أن هذا المعسكر سوف يلهم الجيل القادم من نجوم كرة القدم المصريين".

كما أعرب مدير SIXYARDS، هشام عمرو مرزوق عن تقديره للدعم المقدم من قبل السفارة وللتعاون مع الليجا، موضحا "نفخر بأن نكون جزءً من هذه المبادرة وبتقديم خبرة الليجا فى كرة القدم إلى مصر، ويعتبر هذا المعسكر فرصة ممتازة للاعبين الشباب للتعلم من الأفضل والارتقاء بألعابهم إلى المستوى التالى".

ويعتبر معسكر الليجا لكرة القدم فى مصر بأن يكون تجربة لا تُنسى للاعبين الشباب للتعلم من الأفضل ورفع مستوى لعبهم، وسيشمل البرنامج دورات تدريبية ومباريات ودية وخطط تكتيكية داخل فريق، وكل ذلك فى بيئة مكادى باى، كما سيتاح للاعبين أيضًا فرصة المشاركة فى الدورات التعليمية حول اللغات والبرمجة والعلوم بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية الأخرى.

ولمزيد من المعلومات وتفاصيل الاشتراك، يرجى زيارة مواقع معسكر الليجا فى مصر SIXYARDS، وسفارة إسبانيا فى مصر.