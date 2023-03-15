جدة - نرمين السيد - التقى السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، مع شو دونيو، المدير العام للفاو، وذلك للتباحث حول الأزمة العالمية للغذاء وتداعياتها على موجة غلاء المعيشة فى العالم بأسره، والتعاون المشترك بين مصر ومنظمة الفاو فى ذلك الإطار.





‏‎وأوضح راضى أن المرحلة الراهنة، تفرض على المجتمع الدولى أكثر من أى وقت مضى تعزيز التعاون المشترك لتطوير سبل مجابهة تحديات الأمن الغذائى محلياً وإقليميا وعالميا. ‏‎وأكد بسام راضى خلال اللقاء اعتزاز مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الفاو، خاصة وأن مصر تستضيف المكتب الإقليمى للفاو لإقليم الشرق الأدنى، بالإضافة إلى مكتبها القطرى والمنتظر أن يتم انتقالهما إلى مقر المنظمات الدولية العاملة فى القاهرة والجارى تشییده على أعلى مستوى بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة. ‏‎من جانبه، أكد مدير عام الفاو تقديره للدور المحورى الذى تقوم به مصر فى إطار عمل المنظمة، مشيدا كذلك باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع الأمن الغذائى والإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى الذى يشهد طفرة غير مسبوقة فى مصر. ‏‎جاء لقاء السفير بسام راضى برئيس منظمة الفاو شو دونیو فى إطار تقديم أوراق اعتماده، مندوباً دائماً لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، جدير بالذكر أن روما تستضيف مقار منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة (الفاو / برنامج الغذاء العالمى / صندوق الإيفاد)، ويعد السفير بسام راضی مندوبا دائما لمصر لدى تلك المنظمات الثلاث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير «الفاو»: الإنتاج والاستصلاح الزراعى فى مصر يشهد طفرة غير مسبوقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.