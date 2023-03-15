السفير بسام راضی: نقلت رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 12:29 مساءً - ‏‎

‏‎صرح السفير بسام راضي بعد لقائه بالرئيس الإيطالي بالقصر الجمهوري بالعاصمة روما لتقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية، بأنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإيطالي "سیرجیو ماتاريلا" تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وعدد من موضوعات التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولى، وأوضح بسام راضي أن الرئيس الإيطالي طلب نقل تحياته للرئيس السيسي معبراً عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية وهي الدولة المحورية في منطقة المتوسط التي لها إسهامات هامة في إطار الأمن الإقليمي بأسره.

‏‎وقد أوضح السفير بسام راضي خلال اللقاء الرئاسي أنه حضر إلى روما وقد تلقى توجيهات مباشرة وواضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير والارتقاء بالعلاقات المصرية الإيطالية وتعزيز الشراكة بينهما في جميع المجالات على نحو يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين المصرى والايطالي، وبما يتسق مع تاريخ وعراقة حضارتهما العظيمة التي قدمت الكثير من الإسهامات الملهمة للعالم وللإنسانية جمعاء.

‏‎وعبر بسام راضي كذلك أنه يتطلع للعمل المشترك مع الجانب الإيطالي لزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات في الفترة القادمة، ولكى تشهد العلاقات المصرية الإيطالية خلال الفترة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون في كافة المجالات بالصورة التي تتناسب مع الإمكانات الواعدة لدى البلدين وعلاقاتهما التاريخية، بما في ذلك التنسيق السياسي المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية المطروحة.