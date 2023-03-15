السفير بسام راضي يتباحث في روما مع رئيس المنظمة العالمية للأغذية والزراعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 12:29 مساءً - ‏‎

‏‎التقى السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، مع السيد/ شو دونيو، المدير العام للفاو، وذلك للتباحث حول الأزمة العالمية للغذاء وتداعياتها على موجة غلاء المعيشة في العالم بأسره، والتعاون المشترك بين مصر ومنظمة الفاو في ذلك الإطار، موضحاً أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون المشترك لتطوير سبل مجابهة تحديات الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

‏‎كما أكد بسام راضي خلال اللقاء اعتزاز مصر بشراكتها الإستراتيجية مع الفاو، خاصة وأن مصر تستضيف المكتب الإقليمي للفاو لإقليم الشرق الأدنى، بالإضافة إلى مكتبها القطري والمنتظر أن يتم انتقالهما إلى مقر المنظمات الدولية العاملة في القاهرة والجاري تشییده على أعلى مستوى بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‏‎من جانبه، أكد مدير عام الفاو تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في إطار عمل المنظمة، مشيداً كذلك باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في مصر.

‏‎جاء لقاء السفير بسام راضي برئيس منظمة الفاو السيد " شو دونیو " في إطار تقديم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، حيث الجدير بالذكر أن روما تستضيف مقار منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة (الفاو / برنامج الغذاء العالمي / صندوق الإيفاد) ويعد السفير بسام راضی مندوباً دائماً لمصر لدى تلك المنظمات الثلاث.