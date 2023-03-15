مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقى مديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 12:29 مساءً - ‏‎التقى السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بالسيدة آن جيجان، مديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية بمقر وزارة الخارجية يوم ١٤ مارس الجاري، حيث أجريا مراجعة شاملة لكافة جوانب العلاقات بين البلدين وأطـر التعـاون الثنائي المختلفـة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

‏‎وقد أكد الجانبان على محورية العلاقات المصرية الفرنسية لكلا البلدين، وأشادا بالمستوى الرفيع الذي تشهده في الفترة الحالية على كافة المستويات الرئاسية والوزارية والفنية المختلفة، وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أكدا على أهمية التنسيق والتشاور السياسي حول التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية.

‏‎وقد تصدر التعاون الاقتصادي بين البلدين أجندة الاجتماع، حيث أكدت المسئولة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر ودعمها على كافة المستويات، مشيرة إلى الأولوية التي يحظى بها التعاون الاقتصادى في هذا الإطار. كما أكد السفير إيهاب نصر أهمية فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى تطلـع مصــر للاستفادة من الخبرات الفرنسية في زيادة قدرات التصنيع المحلى، وتوليد الطاقة المتجددة، وفي مجالات النقل والتعليم. كما استعرض مساعد وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، داعياً الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في مصر والتصدير إلى دول المنطقة للاستفادة من الأطر الاقتصادية الإقليمية المشاركة فيها مصر، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون الإنمائي.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول عدد من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربت المسئولة الفرنسية عن تقدير بلادها للدور الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وأهميته لحفظ الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.