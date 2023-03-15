السيسى: نتعاون مع شركات عالمية لإنجاز المشروعات فى أسرع وقت

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تتعاون مع كبرى شركات الصناعة العالمية، لتنفيذ المشروعات وإنجازها فى أسرع وقت ممكن، موضحا أن تكلفة مشروع الأسمدة الأزوتية يصل إلى 800 مليون دولار دون ثمن الأرض، فضلا عن أن إنشاء المصانع يحتاج إلى وقت.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة فى العين السخنة، وبثته "eXtra news"، أن محاور التوسع الجديدة بلغت 3.5 مليون فدان، وتساوى ثلث الأراضى الزراعية الموجودة فى مصر من قبل، مؤكدا أن طلبات المشروعات الزراعية من المياه والأسمدة ضخمة للغاية، ويجب أن ننتبه إلى أن التوسع الأفقى فى الزراعة يسبقه اهتماما بالمياه المستخدمة. وتابع الرئيس، بأن المشروعات الزراعية القومية تقوم على محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، كما أن افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية السابق جاء بعد عمل لمدة 3 سنوات، مضيفا: "كنا بحاجة إلى وقت، والآن لدينا غاز يساعدنا على تصنيع أسمدة أزوتية، ولولا وجود الغاز ما افتتحنا مصنعا للأسمدة الأزوتية، فالأفضل أن يدخل الغاز الطبيعى فى صناعة، ويتم بيعه كقيمة مضافة أخرى". وأكد السيسى، أن الدولة المصرية كانت لديها أولويات سابقة، مثل توفير الكهرباء اللازمة والغاز، مضيفا: "نسابق الزمن عشان ندخل المشروعات الخدمية".

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