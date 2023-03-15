جدة - نرمين السيد - توسط الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، صورة تذكارية ضمت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، ووزير البترول طارق الملا وعدد من الوزراء والمسؤولين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة.





جاء ذلك عقب الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر بالعين السخنة بالسويس. وتبادل الرئيس السيسى، عقب التقاط الصورة، أطراف الحديث مع مدبولى وعدد من المسئولين عن مشروع المجمع قبل أن يغادر مقر مجمع الأسمدة الأزوتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة تذكارية للرئيس السيسى مع مسئولى شركة النصر للكيماويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.