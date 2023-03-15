«أرض الخير».. السيسى يشهد فيلما تسجيليا عن استراتيجية مصر لتطوير الزراعة

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيلما قصيرا بعنوان "أرض الخير"، خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، الذى بثته "إكسترا نيوز"، إذ تناول استراتيجية مصر لتعزيز وتطوير القطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، فى الوقت الذى تعانى فيه دول كبرى من نقص كبير فى السلع الأساسية والاستراتيجية نتيجة الأزمة العالمية.







وجاء فى الفيلم التسجيلى، أن مصر غنية بأيادى ولادها، الأيادى التى تزرع وتبنى وتساند على مدار السنين، وبخطوات ثابتة تمكنت مصر من إلغاء كلمة "مستحيل"، إذ أن التاريخ شاهد على أن أرض مصر هى "أرض الخير".

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