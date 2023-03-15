السيسى يوجّه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات إلى المشروعات الكبرى

جدة - نرمين السيد - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والجامعات، بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات الزراعية، قائلا إنّ القوات المسلحة يمكنها توفير وسائل لنقل الطلاب إلى مشروع توشكى.





وأضاف الرئيس، خلال كلمته فى افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، الذى تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ حجما هائلا من الأراضى يتم تنميته الآن، داعيا المصريين وخاصة الشباب، لمشاهدة ما يحدث من إنجازات على أرض الواقع، متابعا: «لن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا بكلام غير حقيقي».

وأوضح الرئيس، أنّ جامعة أسوان خصصت قبل أيام، رحلة لطلابها إلى توشكى، فسألوا إن كان ما يرونه ملكا لنا أم لغيرنا، وهذا هو الدور الذى نريده، أن نظهر لأبنائنا وشبابنا ما نفعل على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء والمسؤولين.