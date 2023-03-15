الرئيس السيسى يتفقد مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

جدة - نرمين السيد - واستقل الرئيس السيسى فى مستهل الجولة التفقدية حافلة للمرور على منشآت المجمع، ورافقه خلالها، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وقال الرئيس السيسى خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة: "الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات التنمية، ونرحب بالمستثمرين فى المشروعات الجديدة بقطاع الزراعة". وأوضح الرئيس، أن هناك أولويات منها توفير المرافق والبنية التحتية لإنشاء المصانع، داعيا الحكومة إلى توفير الغاز بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة بقطاع الأسمدة.

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