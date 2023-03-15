عاجل.. السيسى يدعو الإعلام لتسليط الضوء على المشروعات الضخمة

جدة - نرمين السيد - كما دعا الرئيس، خلال كلمته فى افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، الذى تنقله قناة «إكسترا نيوز»، وسائل الإعلام لتسليط الضوء على المشروعات الضخمة وبالأخص الزراعية فى الدلتا الجديدة، مؤكدا أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة، وأن الدولة تراعى الاشتراطات البيئية فى تنفيذ المشروعات الجديدة.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
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