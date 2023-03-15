وأضاف السيسى، فى كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «لإنشاء مشروع الدلتا الجديدة ووسط سيناء نتحدث عن تجميع مياه صرف زراعى فى وسط سيناء ببحيرة المنزلة، ومحطة المحسمة كانت تشهد إلقاء المياه فى بحيرة التمساح، تم إنشاء سحّارات ووصلت المياه شرق القناة فى سيناء ومحطة بحر البقر والمحسمة بطاقة 6.5 ملايين متر فى اليوم، حتى يتمّ استخدام هذه المياه بمحطات رفع وخطوط مياه أخرى إلى الأراضى التى يمكن زراعتها».
وتابع: «هذا لا يعد تكلفة اقتصادية، نحن نرحب بالمطورين، هذا عملنا كدولة، والأرض الزراعية أصبحت موجودة، والمزارعين إن أرادوا التعاقد على الأراضى لا توجد إذن لدينا أى مشكلة، نتحدث عن زراعة ونظم رى حديثة».
وأكّد رئيس الجمهورية أنَّ الدولة المصرية تعمل على الاستخدام الاقتصادى والبيئى للسماد، فعندما يتمّ الاستخدام بالكميات والأصناف المناسبة فإن هذا الأمر سيكون موفر اقتصاديًا وبيئيًا، وفى الدلتا الجديدة يتمّ جمع مياه الصرف الزراعى ويتمّ معالجتها ثلاثيًا، وهذا الأمر يحتاج إلى الاتفاق على تغطيته إعلاميًا بشكل جيد.
وواصل: «بالنسبة لمشروع الدلتا الجديدة، هناك محطات رفع تمّ تدشينها، كل عمل هندسى واحد فى محطة من محطات الرفع يعمل من أجل نقل مياه قدرها 7.5 ملايين متر فى اليوم، نتحدث عن محطات رفع عملاقة، إذ يتمّ تدشين بنية أساسية بجوارها وذلك للطاقة التى ستتولى تشغيلها، وهى طاقة الكهرباء».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات «الدلتا الجديدة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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