«القوى العاملة» تنشر قائمة تعيينات لـ95 من ذوى الهمم فى 7 شركات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الأربعاء، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 95 من ذوى الهمم فى 7 شركات ومنشآت قطاع خاص واستثمارى، وذلك ممن تقدموا بطلباتهم للعمل فى الشركات خلال ملتقى التوظيف الذى أنعقد مؤخراً بمحافظة القاهرة بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة مطلع الشهر الجارى، لتوفير 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوى الهمم.





وشارك فى معرض التوظيف 74 شركة قطاع خاص فى مجالات: السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية وتجارية، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وإعطاؤها الأولوية فى فرص العمل والتدريب بالمديريات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توفير فرص تدريب مهنى وتشغيل لدمج تلك الفئة فى سوق العمل. وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرا من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أشار فيه أحمد عزاز مدير المديرية إلى أنها قامت بمتابعة تعيين 95 من ذوى الهمم كدفعة أولى للمشاركين بملتقى التوظيف الذى نظمته يوم 2/3/2023، والذى افتتحه الوزير حسن شحاتة. وقامت المديرية باستقبال عدد من ذوى الهمم لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات التى شاركت فى الملتقى كدفعة أولى، وهى: ماركت سعودى، شركة الأمير، شركة العتال، شركة تويوتا، جامعة بدر، شركة ويب هيليب، وشركة سياك، وأكد مدير المديرية إستمرار متابعة الشركات فى تعيين ذوى الهمم المسجلين خلال الملتقى. وأضاف مدير المديرية أنه تم التأكد من كافة عقود العمل وبنودها والاطمئنان على أنها تتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المرتبطة بذوى الهمم، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة، كما تم التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور لمن يتم تعيينهم فى القطاع الخاص كما أقره المجلس القومى للأجور مؤخرا، ومرفق كشف بأسماء ذوى الهمم الذين حصلوا على فرص العمل اليوم.

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