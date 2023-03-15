جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنّ الأراضى الزراعية سعرها مرتفع للغاية، ولا بد من الاستفادة منها بدلا من التعدى عليها وتبويرها، لافتا إلى أنّ العالم يعانى من مشكلات كبيرة فى الإنتاج الزراعى، فى ظل تزايد الطلب على السلع الغذائية بسبب النمو السكانى.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر للصناعات الوسيطة فى العين السخنة، وبثته «إكسترا نيوز»، أنّ مصنع الأسمدة الأزوتية يغطى احتياجات الأراضى الزراعية، ومن المقرر أن تدخل مساحة 3.5 مليون فدان فى منتصف العام المقبل أو نهايته إلى الخدمة. وتابع الرئيس، أنّ الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق المطلوب فى مدة زمنية محددة، وأقول للمصريين إنّنى صادق وأمين معكم فى كل كلمة أقولها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: أقول للمصريين إنّنى صادق وأمين معكم فى كل كلمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.