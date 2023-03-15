رئيس «النصر للكيماويات»: إنتاج الشركة ارتفع إلى 1.7 مليون طن سنويا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات البسيطة، إن شركة النصر للكيماويات البسيطة الوحيدة داخل مصر التى تنتج الأسمدة الأزوتية والبوتاسية بأنواعها، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتصدير الفائض





ولفت رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات البسيطة خلال كلمته فى حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن إنتاج الشركة ارتفع إلى مليون و740 ألف طن، مقارنة بـ220 ألف طن قبل 8 أعوام، وبمعدل نمو صناعى وإنتاجى غير مسبوق.

وأوضح عبدالسميع، أن نسب التصدير فى الشركة وصلت لـ5 أضعاف ما كانت عليه، ليرتفع عدد الدول التى يتم التصدير إليها من 40 إلى 56 دولة، ما يعد مؤشر ثقة فى جودة منتجات الشركة ومطابقتها للمعايير العالمية، وهو ما أهلها مؤخرا للتصدير إلى أستراليا، التى تعد من أكثر دول العالم تطبيقا للاشتراطات ومتطلبات المعايير البيئية للمنتجات الواردة إليها، ولتصبح الشركة هى الأولى فى مصر المعتمدة لتصدير الأسمدة لأستراليا.

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