الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "قلاع إنتاجية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 11:28 صباحاً - شهدت فعاليات افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "قلاع إنتاجية"، وتطرق الفيلم الوثائقي إلى جهود الدولة المصرية فى ملف الأمن الزراعي، واستصلاح الأراضي الزراعية، ومجمع الأسمدة الأزوتية داخل شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، حيث أُنشئت الشركة عام 1972، وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تعد شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

ويتكون الفرع الثالث للشركة من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في 7 أغسطس من هذا عام 2019 ، و ذلك لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية ويتكون المجمع من 5 قطاعات رئيسية بإجمالى (9) مصانع ومرافق صناعية هذا بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

وتتكون الشركة من 47 مصنعاً لإنتاج الكيماويات والأسمدة، ففى المقر الرئيسى للشركة يوجد مجمع إنتاج الكيماويات بأبو رواش يوجد 23 مصنعا ، وهم 4 مصانع تنتج الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب، و 7 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة، و 4 مصانع لإنتاج المبيدات الزراعية الآمنة، و 4 مصانع لإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية المختلفة، بالإضافة لمصنع لإنتاج الفيبرجلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة، و مصنع فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز (50) % ويستخدم في صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.