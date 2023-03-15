وزير التنمية المحلية :استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب عدم استقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 11:27 صباحاً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة عمليات الوزارة بشأن حالة الطقس غير المستقر فى بعض المحافظات إلى تعرض محافظة شمال سيناء الى سيل متوسط خرج عن مساره ، قاطعا لطريق الحسنة بغداد ، قادم من طريق نخل البروك ، و لم يشكل خطورة على القرى المجاورة ، و تم غلق طرق الحسنة بغداد ، والحسنة نخل ، والحسنة صدر الحيطان.

كما أشار التقرير الى تكون سيول ضعيفة فى محافظة جنوب سيناء بأودية مجروح ، و وتير بنويبع ، و بين طابا و رأس النقب ، و طابا و هايتي، داخل مجراهم الطبيعى ، و لا توجد خطورة على القرى المجاورة ، كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مدن محافظات الاسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الاحمر والدقهلية واسيوط وبورسعيد والقليوبية .

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار التقرير الى وجود امطار رعدية متفاوتة على مدن ابوصوير والقنطرة غرب ومدينة المستقبل بمحافظة الاسماعيلية ، وامطار على مركز ومدينة فوة وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ ، وامطار متوسطة على مركز بئر العبد وأبورديس والعريش والحسنة بمحافظة شمال سيناء ، وامطار متقطعة على مدن محافظة مطروح ، وامطار متوسطة على الزعفرانة ورأس غارب و جبل الزيت مع نشاط للرياح بمحافظة البحر الاحمر ، وامطار خفيفة على قرى دشلوط وساو و الكودية و ديروط بمحافظ اسيوط ، وامطار متوسطة على بعض مدن بورسعيد و القليوبية ، و قامت الأجهزة التنفيذية و السادة المحافظون بمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

و طالب اللواء هشام آمنة من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية ،واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية ، مشددا اللواء على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم والرقابة المستمرة على تواجد معدات الشفط وازالة تراكمات المياه لسيولة الحركة المرورية .