رئيس «النصر للكيماويات الوسيطة»: مجمع الأسمدة الأزوتية يضم 6 مصانع

جدة - نرمين السيد - قال اللواء دكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنَّ الشركة تفتح اليوم أحدث مجمعاتها الصناعية ليصبح عدد المجمعات الصناعية 4 مجمعات، ومنها مجمع الصناعات الكيماوية «أبو رواش»، ويتضمن 23 مصنعًا، ومجمع إنتاج الأسمدة والكيماويات بالفيوم ويتضمن 9 مصانع ومجمع انتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ويتضمن 9 مصانع، إضافة للمجمع الجديد مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والمكون من 6 مصانع.





وأوضح عبدالسميع خلال كلمته فى حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ مجمع العين السخنة لإنتاج الأسمدة الأزوتية ينتج الأسمدة اللازمة يستهدف تحقيق استراتيجية مصر 2030 لدعم تنفيذ المشروعات القومية للتوسع فى الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية وهو يضع نصب أعينه دفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وأشار إلى أنَّ الرئيس السيسى كلف شركة النصر بإنشاء أولى مجمعاتها الصناعية بمنطقة العين السخن لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة فى أبريل من عام 2016، وقد شرف المجمع بافتتاحه فى أغسطس 2019، ويتكون من 9 مصانع لإنتاج الاحماض والأسمدة الفوسفاتية والمركبة بطاقة تصل إلى 720 الف طن سنويًا، بالإضافة للمرافق الصناعية اللازمة لمصانع المجمع. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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