عاجل.. السيسى: نسابق الزمن لإدخال 3.5 مليون فدان أراض زراعية للخدمة 

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال مداخلة له على هامش افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أن الدولة تسابق الزمن لإدخال مشروعات استصلاح الأراضى للخدمة بمساحة 3 ملايين ونصف المليون فدان.

وأوضح الرئيس، أن هناك أولويات منها توفير المرافق والبنية التحتية لإنشاء المصانع، داعيا الحكومة إلى توفير الغاز بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة بقطاع الأسمدة.

كما دعا الرئيس لتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة.

وأضاف أن مشروعات الزرعة بالدلتا الجديدة ووسط سيناء تحتاج إلى إنشاء عدد كبير من محطات تحلية المياه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء والمسؤولين.