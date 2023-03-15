«مصر للطيران» تنقل سلسلة شحنات لحوم مبردة من تشاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيان اليوم، أنه جرى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لوصول الشحنة، وتقديم سعر تنافسى لضمان وصولها بسعر مناسب للمستهلك المصرى.

ومن ناحيته، قال الطيار جاسر حسين، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن الشحنة الأولى وصلت إلى مجمع البضائع بمطار القاهرة، يوم الاثنين الماضى، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية وتوفير المبردات اللازمة لضمان وصول الشحنة بأمان، ومن المقرر تسيير رحلتين منتظمتين أسبوعيا من إنجامينا إلى القاهرة لنقل باقى الشحنات وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بإجمالى نحو 600 ألف طن.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى تسلمت مؤخرا طائرة بضائع جديدة من طراز B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن جوى فى إطار دعم الأسطول واستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات وكلاء الشحن، ليصبح أسطول الشركة الحالى 4 طائرات شحن جوى فى خدمة الوطن.