رئيس «النصر للكيماويات الوسيطة»: أصبحنا أول شركة مصرية تحصل على شهادة AQIS

جدة - نرمين السيد - قال اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن شركة النصر للكيماويات الوسيطة فى مصر هى الشركة الأولى فى مصر اعتمادا بشهادة (AQIS)، والتى تتيح تصدير الأسمدة بأنواعها لأستراليا، لتلوح فى الأفق فرص إضافية لمنتجات المجمع الجديد والذى يتكون من 6 مصانع.





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للكيماويات الوسيطة"، فى كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنقله قناة "إكسترا نيوز": "مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة 1200 يوم، ويواكب أحدث نظم الأمانة العالمية والأقل استهلاكا للطاقة، وتعتبر الأمونيا الخامة الرئيسة لتشغيل مصانع المجمع، إضافة إلى استخدامها فى تشغيل مصنع سماد الدأب المحبب بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالمرحلة الأولى".

وتابع: "من المصانع الـ6 أيضا، مصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة 900 طن/ يوم، إذ تم الاستعانة بآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا تخليق اليوريا من المفاعلات التى تعمل فى درجات حرارة أقل كثيرا عن مثيلاتها، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات الاستهلاك المختلفة بالمصنع وتحسين معدلات الأمان لبيئة الأمل.



وأردف: "هناك أيضا، مصنع لإنتاج سماد اليوريا المحببة بطاقة 900 طن/ يوم، ومصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 500 طن فى اليوم، ويتم فيه استعمال عوامل حافزة متطورة تعمل على تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50%".

وأكمل: "هناك مصنع لإنتاج نترات النشادر السائلة بطاقة 650 طن/ يوم، ومصنع لإنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة 900 طن يوم، ولأول مرة فى مصر والذى يعد من أنسب أنواع الأسمدة النيتروجينية التى تتواكب مع استخدام أنظمة الرى الحديثة، وهناك مجمع مخازن لسماد نترات النشادر الجيرية بالمنطقة اللوجستية بميناء العين السخنة".

وأشار إلى أن شركات مصرية عديدة شاركت فى أعمال الإنشاء والتركيبات وتنفيذ الهياكل الخرسانية والمعدنية بحجم أعمال حفر فى مختلف أنواع التربة بنحو 348 ألف متر مكعب، وأعمال خرسانات مسلحة 103 آلاف متر مكعب، وأعمال تركيبات هياكل معدنية 14 ألف طن، وتصنيع وتركيب خطوط الانابيب 433 ألف بوصة قطرية، وأعمال تركيبات معدات ثابتة ومتحركة 9 آلاف و800 طن، وأعمال مد كابلات الكهرباء وكابلات القوة 1100 كيلومتر طولى.

ولفت إلى أن المجمع نفذ تحالفا من أكبر الشركات المتخصصة فى هذه الصناعة عالمية، مثل شركة "سيسن كروب" الألمانية بالتحالف مع شركة "بتروجيت" المصرية وشركة "إنبى" كاستشارى للمشروع، إذ وفر هذا المجمع 20 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، كما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة و6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة خلال مراحل التشغيل والإنتاج.