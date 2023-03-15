عاجل.. السيسى: الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة المشروعات الزراعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال مداخلة له على هامش افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أنه لا يوجد خيار سوى التوسع فى المشروعات الزراعية وزيادة التنمية الصناعية، مؤكدا أن الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة المشروعات الزراعية.

وقال الرئيس، إن أفضل استخدام للغاز الطبيعى ليس بيعه كقود وإنما إدخاله فى الصناعة، مؤكدا أن الدولة وفرت الغاز الطبيعى بكميات كبيرة لإنشاء مشروعات جديدة بقطاع الأسمدة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء والمسؤولين.