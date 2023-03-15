رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن تقديم خدمات الشهر العقارى بـ116 مكتب بريد

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن الموقف التنفيذى لخدمات الشهر العقارى، المُقدَّمة من خلال مكاتب البريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.





وأوضح وزير الاتصالات، فى تقريره، أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على استخدام مقرات مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم خدمات الشهر العقارى بعدد 116 مكتبًا موزعة جغرافيًا وفقًا لاحتياجات وزارة العدل، مؤكدًا أنه تم تشغيل الخدمة فى العدد ذاته.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه طبقًا للتوزيع الجغرافى، بلغ عدد المكاتب فى محافظة القاهرة 18 مكتبًا، و10 مكاتب فى محافظة الجيزة، واستأثرت محافظات الشرقية والغربية والإسكندرية بـ 9 مكاتب لكلٍ منها.

كما وصل عدد المكاتب فى محافظة المنوفية إلى 8 مكاتب، وفى المنيا بلغ عدد المكاتب 7 مكاتب، وبنى سويف 6 مكاتب. بالإضافة إلى 5 مكاتب بمحافظة قنا، و5 مكاتب بكفر الشيخ، وكذا تم استخدام مقرات 4 مكاتب فى الأقصر، و4 مكاتب فى أسوان، و3 مكاتب فى كلٍ من البحر الأحمر والدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية على حدة.

وشهدت محافظتا أسيوط والبحيرة استخدام مقرات مكتبين فى كل منهما، فضلًا عن استخدام مقر مكتب واحد فى محافظة الوادى الجديد، ومكتب فى الإسماعيلية، ومكتب فى محافظة دمياط.

ولفت وزير الاتصالات، من خلال التقرير، إلى أن عدد المعاملات على الخدمة قد بلغ، منذ بِدء التشغيل، نحو مليون و599 ألفًا و423 معاملة.