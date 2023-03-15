وزير الزراعة: 75 مليار جنيه حجم دعم صغار المزارعين خلال الـ3 سنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصير خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن الظروف الراهنة فرضت مضاعفة الجهود لتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج وحسن التخزين.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية نجحت مصر فى تحقيق نجحت وزارة الزراعة فى استنباط أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائى وسريعة النمو والإنتاج لمواجهة التغيرات المناخية، كما تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية مع المزارعين بما يكفل لهم أسعار جيدة تتناسب مع أسعار السوق ويضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية للتخزين الجيد لحماية الأمن الغذائى التى يشكل أهمية كبيرة فى الأمن القومى.

وأوضح أنه تم إنشاء قاعدة لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية، وذلك لمعرفة طبيعة كل تربة زراعية من خلال تحليلها بشكل دقيق لاستهداف توفير الأسمدة خلال العمليات الزراعية وعدم إهدارها.

وأشار وزير الزراعة إلى أن حجم الدعم المقدم إلى صغار المزارعين خلال الـ3 سنوات الماضية بلغ 75 مليار جنيه.